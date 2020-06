Flamengo e Jesus aparam arestas e acertam renovação até junho de 2021; cláusula prevê liberação para Europa

Reunião nesta terça-feira sela acordo e contrato começa a ser redigido para assinatura. Acerto é na casa dos quatro milhões de euros por ano sem congelamento do cambio

Arestas aparadas, documentos em fase de redação. Flamengo e Jorge Jesus entraram em consenso para renovação de contrato por um ano. Em reunião realizada nesta terça-feira, ficou definido que o novo vínculo do treinador português vai até junho de 2021, com cláusulas que permitem a liberação mediante ofertas de clubes pré-determinados do futebol europeu.

Pelo ano de contrato, Jorge Jesus receberá cerca de 4 milhões de euros (R$ 23 milhões), fora as premiações. No primeiro ano de Flamengo, o português ficou com mais de R$ 15 milhões pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. As partes definiram ainda que não haverá congelamento do euro previsto em contrato, e os pagamentos seguirão a cotação do dia.

Desde os primeiros encontros após o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo, dia 1º de maio, ficou escancarado o desejo mútuo de continuidade. O Mister, por sua vez, fez questão de amarrar bem o contrato para a possibilidade de assumir um gigante europeu e também se cercar a respeito de variações cambiais por conta do impacto econômico da pandemia do coronavírus.

Há cerca de duas semanas, a sensação nos bastidores era de que o acerto seria questão de tempo, mas problemas pessoais de partes envolvidas adiaram novas reuniões presenciais. Havia ainda pendências a respeito de pagamentos do contrato em vigor que o Mister fez questão de que fossem resolvidas antes de bater o martelo para o novo vínculo.

Jorge Jesus completou um ano no Flamengo na última segunda-feira, com 51 jogos, 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas. Sob o comando do português, a equipe marcou 118 gols e sofreu 45, sendo campeã da Libertadores, do Brasileirão, da Recopa e da Supercopa do Brasil. O Mister segue acompanhado de seis membros de sua comissão técnica particular.