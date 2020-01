Flamengo rejeita Globo e não terá transmissões no Carioca

O Flamengo divulgou na última quinta-feira (16), através de um comunicado nas redes sociais, que não aceitou a proposta da Globo para renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e que, portanto, não terá seus jogos exibidos em nenhuma das plataformas televisivas do grupo (TV Globo, Sportv e Premiere). O clube justificou a decisão alegando que a emissora só aceitou renovar o contrato com as mesmas condições do termo antigo, fato reprovado pelo clube rubro-negro.

– [Com a Globo] não levando em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação, os jogos de nosso time de futebol profissional no Carioca 2020 não serão transmitidos nos canais abertos da Rede Globo de Televisão, no SportTV em TV Paga e no Canal Premiere em sistema pay-per-view – declarou o clube, em nota.

O clube reforçou que quanto aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o acordo está mantido e que estão garantidas as exibições dos jogos em 2020.

REAÇÃO DA TORCIDA

Após a nota divulgada pelo Flamengo, a torcida do time carioca fez duras críticas contra a Globo e iniciou uma campanha, através das redes sociais, para cancelamento do Canal Premiere, sistema de pay-per-view do grupo. Nas publicações, os torcedores disseram apoiar a decisão do clube quanto a não renovação do contrato.

Torcedores fazem campanha para cancelamento do Premiere / Foto: Reprodução

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em razão do término de seu contrato com o Grupo Globo de Televisão para a transmissão do Campeonato Carioca de Futebol e a posição da emissora em só renová-lo mantendo exatamente as mesmas condições comerciais acertadas em 2016, não levando em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação, os jogos de nosso time de futebol profissional no Carioca 2020 não serão transmitidos nos canais abertos da Rede Globo de Televisão, no SportTV em TV Paga e no Canal Premiere em sistema pay-per-view.

Apesar da não transmissão televisiva de seus jogos, a diretoria do Flamengo reafirma seu total compromisso em levar a campo todo o elenco de jogadores que foi campeão do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores no ano de 2019. Será com este elenco completo e, ainda mais reforçado com as novas contratações, que lutaremos pelo bicampeonato carioca, além de buscar oferecer para nossa torcida e para os amantes do futebol um espetáculo de alto nível esportivo.

Temos certeza que, assim como fizemos em todo o decorrer do ano passado juntos, torcida e time serão mais uma vez protagonistas de momentos especiais para o futebol brasileiro.

Vale aqui o registro da continuidade de nossa parceria com Grupo Globo, através do contrato comercial que temos para as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Uma parceria de mais de uma década, pautada pelo profissionalismo e respeito de ambas as partes.