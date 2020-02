Flamengo: Tragédia no Ninho do Urubu completa 1 ano

O atacante Bruno Henrique chegou ao Flamengo no início de 2019 como uma aposta, vindo de uma temporada em baixa no Santos, por conta de grave lesão que sofreu no olho. Porém, antes mesmo de o ano se encerrar, o atleta já havia se tornado ídolo do clube, por conta do protagonismo nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Com tamanho sucesso, o camisa 27 teve propostas para deixar o Fla, mas optou por renovar o contrato e seguir na Gávea.

Nesta sexta-feira (07), o jogador concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e admitiu que recebeu convites que seriam vantajosos para ele. Porém, além de seu desejo de permanecer no Flamengo, a felicidade da família no Rio de Janeiro também foi um fator que pesou para a sequência no Mais Querido.

– Por tudo que aconteceu comigo em 2019, eu recebi propostas para sair. Propostas melhores financeiramente. Eu conversei com minha família, e a gente optou por ficar. Estamos super à vontade no Rio de Janeiro, no Flamengo. A estrutura é enorme. Muitos clubes europeus não têm a estrutura que o Flamengo tem. Estando no meu país, jogando onde você se sente bem, pesa mais a vontade de ficar. Eu agradeço ao Flamengo por tudo o que fez por mim e pela minha família. As negociações aconteceram de forma super tranquila, e o meu desejo de ficar falou mais alto. Tenho novos desafios pela frente. Vou encarar com naturalidade, essa foi a minha vontade.

Na temporada anterior, Bruno Henrique foi artilheiro do Carioca, sendo ainda o segundo atleta que mais marcou no Brasileirão e na Libertadores, ficando atrás apenas de Gabigol, seu companheiro de ataque – ao todo, foram 35 tentos em 65 partidas. Neste ano, Bruno entrou em campo por apenas uma vez, mas já balançou as redes: foi na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Neste sábado (08), ele deve ser escalado novamente, quando o Fla encara o Madureira, também pela competição estadual.