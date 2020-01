Flamengo vai à justiça para cobranças contra a Globo; emissora se manifesta em nota

Ainda na indecisão sobre as transmissões dos jogos no Campeonato Carioca, o Flamengo resolveu ir à justiça para cobranças contra a Globo, por conta de mudanças no acordo para o Campeonato Brasileiro. Em 2016, a emissora apresentou uma proposta pelas edições de 2019 até 2024, com assinatura por cada mídia cedida, mas não aconteceu, segundo a reportagem do UOL.

As partes não estão se entendendo já por conta do Campeonato Carioca, no qual o Rubro-Negro não aceita o valor oferecido pela Globo para as transmissões dos seus jogos no Estadual. O Mais Querido cobra valores de cessão dos direitos, receitas de payperview e outras receitas. Caso ganhe, o clube irá enviar a conta da diferença para a Emissora.

Um dos motivos do desentendimento, foi a reclamação do Flamengo por ter os jogos em TV aberta praticamente extintos, alegando uma concorrência com o Esporte Interativo, canal que agora tem direito de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira um trecho da petição

“Justamente porque o Grupo Globo agora enfrenta concorrência para a exibição de determinados jogos de clubes de quem não adquiriu direitos de transmissão para a TV fechada, a Ré age em abuso de direito e violação à boa-fé ao manobrarem a distribuição das exibições entre os diferentes formatos de mídia. Manobram para que os jogos do Flamengo não sejam exibidos em TVs aberta e fechada, e sim no sistema pay-per-view, quando existe a chance de a Ré dar lugar, na TV aberta, à exibição dos mesmos jogos exibidos por seu concorrente Esporte Interativo, com a finalidade de esvaziar e impedir a audiência exclusiva deste em TV Fechada.”

A emissora também se manifestou sobre o assunto através de uma nota oficial, onde diz ter recebido a informação pela imprensa. O comunicado ainda fala sobre o bom relacionamento da TV com os clubes, buscando sempre a valorização dos mesmos.

Veja a nota emitida pelo Grupo Globo

“A Globo recebeu pela imprensa a informação de que o Flamengo ajuizou uma ação cível no Rio de Janeiro em que alega divergir da Globo quanto à interpretação de três pontos do contrato que mantém com a empresa sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. Esses pontos dizem respeito à fórmula de cálculo da remuneração, à periodicidade dos pagamentos e ao ressarcimento de despesas com viagens. O clube teria pedido que a Justiça se manifeste sobre as divergências alegadas.

Sobre o assunto, a Globo divulgou nota em que ressalta que há mais de 30 anos, a relação da empresa com os clubes está pautada numa agenda comum que visa a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro. E acrescenta que essa postura não tem sido diferente com o Flamengo, com quem tem um contrato para o Brasileirão nos mesmos moldes do celebrado com os outros clubes e que vem sendo cumprido regularmente, com transparência. A Globo não se manifesta sobre questões sub judice, mas que considera que são normais eventuais divergências sobre interpretações contratuais. E que confia que vai chegar numa solução consensual com o Flamengo, com quem tem uma parceria de longo prazo e uma paixão em comum, o futebol brasileiro.”