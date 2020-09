Flamengo x Barcelona é adiado por causa de surto de Covid

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, onde aconteceria a disputa entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, nesta terça-feira (22), às 19h15, foi fechado após autoridades sanitárias municipais fazerem uma inspeção no hotel do time carioca. Seis atletas do clube foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Com a suspensão do jogo, a delegação pode antecipar o seu retorno ao Brasil. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, informou que aguarda um comunicado oficial da Conmebol.

– O Flamengo não toma decisão nenhuma. O Flamengo está escutando a decisão que foi tomada pelas autoridades locais e o Flamengo é cumpridor das solicitações das autoridades. As autoridades locais disseram que o estádio não está mais apto a receber a partida e a gente respeita isso. Só estamos esperando agora um comunicado oficial da Conmebol. Estamos aguardando o comunicado de que não terá o jogo, oficialmente, pela Conmebol, mas o Flamengo já estava agora em uma reunião e foi dito pela autoridade do Equador que o jogo foi suspenso. O Flamengo respeita e, agora, vai para casa.

Diante da baixa de parte da equipe, o Rubro-Negro tentou levar quatro jogadores até o Equador, mas o avião foi impedido de entrar no espaço aéreo do Peru. Após a goleada de 5 a 0 pelo Del Valle, o time ainda teve um treino cancelado durante o fim de semana com a erupção do vulcão Sangay.