Flayslane mostra o antes e depois de sua rinoplastia

A ex-BBB 20 Flayslane mostrou, orgulhosa, o resultado de sua rinoplastia, responsável por dar uma arrebitadinha em seu nariz.

Flay usou suas redes sociais para mostrar duas fotos, com o antes e depois do processo.

Ontem ela foi ao médico que realizou a cirurgia para uma consulta de retorno – e teve notícias de que está tudo bem.

“Tá todo mundo querendo esse narizinho”, brincou ela, nos stories.

A cantora vem dividindo não só o resultado da plástica, mas também os momentos de quarentena que vive com o filho, sempre com vídeos fofos do pequeno Bernardo.