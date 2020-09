Flordelis deve se apresentar para colocar tornozeleira, diz Seap

Após a Justiça do Rio de Janeiro determinar que a deputada federal Flordelis (PSL-RJ) deve ser monitorada por meio de tornozeleira eletrônica, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que a deputada deve ser apresentar no Patronato Margarino Torres, no Estácio, Centro do Rio, para a instalação do equipamento.

A decisão sobre o uso da tornozeleira é da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que aceitou um pedido feito pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ). O órgão apontou um atentado a bomba ocorrido na residência de uma testemunha do assassinato do marido de Flordelis, pastor Anderson do Carmo.

Flordelis virou ré após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que apontou que a deputada foi a mandante do assassinato de Anderson. Ele foi morto após levar mais de 30 tiros na porta de casa.

Ao determinar o uso da tornozeleira, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce especificou que o equipamento seja instalado com urgência, mas não estabeleceu um prazo. Já a defesa de Flordelis informou que pretende recorrer.

Além da tornozeleira, a Justiça ainda determinou que a parlamentar cumpra um recolhimento domiciliar noturno, no período de 23h às 6h.