Flordelis “evita” notificação da Corregedoria pela 2ª vez

Nesta quinta-feira (3), a Corregedoria da Câmara dos Deputados não obteve sucesso mais uma vez na tentativa de notificar a deputada federal Flordelis sobre a abertura de um processo de investigação que pode resultar na cassação de seu mandato. A parlamentar não foi localizada por assessores da Corregedoria. A informação foi dada pela CNN Brasil.

Flordelis virou ré após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que apontou que a deputada foi a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Ele foi morto após levar mais de 30 tiros na porta de casa.

Esta foi a segunda tentativa feita pela Corregedoria da Casa de notificar a deputada. Desta vez, os assessores tentaram encontrar Flordelis em seu apartamento funcional em Brasília. A primeira tentativa ocorreu nesta quarta-feira (2), quando a parlamentar foi procurada em seu gabinete na Câmara.

À emissora, o corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), informou que a Corregedoria irá tentar notificar a deputada mais uma vez na terça-feira (8). Caso ela não seja encontrada, o processo será publicada no Diário Oficial. Com isso, Flordelis terá um prazo de cinco dias úteis para apresentar sua defesa.

Após a apresentação da defesa, o corregedor terá 45 dias úteis para determinar se a denúncia tem ou não elementos que resultem em quebra de decoro parlamentar.

Este parecer é enviado de volta à Mesa Diretora. Somente se a Mesa Diretora considerar a denúncia procedente, é que o requerimento inicial vira representação, sendo automaticamente enviado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que vai instaurar o processo de cassação.