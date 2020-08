Flordelis teria ido a uma casa de swing na noite da morte do marido

Detalhes da noite em que o pastor Anderson do Carmo foi assassinado ainda são uma incógnita para os investigadores do caso. Com o avanço das apurações, delegados trabalham com a hipótese de que o religioso e a deputada federal Flordelis (PSD-RJ), que também é pastora, teriam ido a uma casa de swing, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em coletiva de imprensa na segunda-feira (24/8), o delegado da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) Allan Duarte alegou que a parlamentar e o marido estiveram em Botafogo na noite do crime, ao contrário do que consta no depoimento de Flordelis.

O Ministério Público estadual acredita que o casal tenha ido a uma casa de swing, tendo em vista a trajetória do veículo no dia. Um gerente da boate interrogado pelos investigadores negou conhecer a dupla. Porém, o depoimento foi descartado, já que o funcionário é treinado para não entregar os frequentadores.

Segundo testemunhas, o casal tinha um quarto na casa possivelmente visitada na data do crime. A parlamentar nega a acusação.

Por: NATÁLIA LÁZARO