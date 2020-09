Flordelis viraliza e rende memes ao relebrar som dos tiros que mataram o marido; vídeos

Além de lidar com a denúncia de que foi a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, Flordelis está tendo que enfrentar uma enxurrada de memes na web. Um vídeo de uma entrevista em que a deputada federal de 59 anos aparece relatando como foram os tiros que ouviu do assassinato do marido caiu nas redes com diversas montagens.

Em todas as imagens, Flordelis inicia o vídeo como se estivesse contando os tiros disparados contra Anderson: “Pa, pa, pa… Não, foram pa, pa, pa, pa, pa, papa!”. E logo em seguida foram emendados outros vídeos que continuam com o “Pa pa pa”. Nas montagens aparece uma parte do grupo de humor “Fundo de Quintal Oficial” fazendo um cover do clipe de Anitta com MC Zaac cantando “Desce pro play – Pa pa pa”.

Em uma outra montagem, a declaração da deputada é emendada ao som da música “Morro do Dendê”, de Cidinho e Doca, com a letra “Papara, papara Clack Bum”. E até a música “Ouvi dizer”, dos irmãos Melim ganhou versão com o “Papapa” de Flordelis.

Os internauta não deixaram escapar nem mesmo a vinheta de abertura do “Esporte Espetacular” com o tradicional “pa pa pa pa pa pa pa”.

Flordelis Foto: reprodução

Na semana passada, seis dias após ser denunciada como a mandante do assassinato do marido, Flordelis deu sua primeira entrevista. Ela contou ao jornalista Roberto Cabrini como tem sido os dias após a conclusão do inquérito:

“Não estou preparada para ser presa e não vou ser. Sou inocente e tenho certeza que minha inocência será provada nos próximos dias”, responde ela ao ser perguntada sobre o medo de ir para a cadeia.

Flordelis também negou que tenha adotado Anderson quando os dois se conheceram, ele com 14 anos. “Mentira. Isso tudo é mentira”, disse ela, inclusive negando que Anderson e a filha biológica Simone, que está presa por envolvimento no crime, tenham namorado.

“Eu amo meu marido até hoje. Ele não controlava a minha vida. Ele não fazia isso. Eu não matei. Eu não fiz isso que estão me acusando. Não é real. Não é verdade. É uma injustiça. Me lembro de algumas coisas do dia do assassinato. Eu achava que teria sido roubo. Eu estava sedada. Eu com certeza na morte do meu marido eu devo ter chorado muito. Muita coisa fugiu da minha mente por causa da sedação. Eu não sabia da quantidade de tiros. Eu não sabia. Quando eu desci, meu filho falou que já tinham levado ele para o hospital. Eu estava muito distante, até eu chegar… aquela gritaria toda, aquele alvoroço todo, eu no terceiro andar… até eu chegar… A minha chegada foi no momento que eles já tinham socorrido o meu marido”.

Flordelis: ‘Não estou preparada para ser presa e não vou ser’ Foto: Ana Carolina Cotia Marques – Retratos da Vida – Infoglobo