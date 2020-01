Fluminense confirma contratação de atacante peruano

O goleiro Diego Alves entrou para a história do Flamengo no ano de 2019, sendo fundamental para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. No entanto, seu nome está marcado não apenas no Rubro-Negro, não a toa, o arqueiro aparece na “seleção da década” do Campeonato Espanhol, baseada em nota média de atuação, desenvolvida pelo WhoScored.

Com média de 6.89, Diego Alves é o único jogador do Valência que aparece no seleto grupo. Ele atuou na equipe espanhola entre 2011 e 2017 e, apesar de não ter conquistado títulos, se tornou notável na história do clube e da competição. Ao todo, foram 175 jogos pelo Valência, entre La Liga, Copa do Rei, Uefa Champions League e Uefa Europa League. Vale destacar que, neste mesmo período, a liga espanhola contou com goleiros como Iker Casillas, Marc-André ter Stegen e Thibauth Courtois, multi-campeões e reconhecidos mundialmente.

A seleção completa conta com outros craques do futebol mundial, como Lionel Messi e Crisitano Ronaldo. O lateral direito Daniel Alves, que hoje defende o São Paulo, é outro brasileiro a integrar o grupo, por conta de sua vitoriosa passagem pelo Barcelona. Marcelo, ídolo absoluto do Real Madrid, também representa o Brasil na lista.

CONFIRA O TIME COMPLETO: