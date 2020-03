FMI: Recessão global em 2020 será tão grave quanto em 2008

O mundo vai passar em 2020 por uma recessão no mínimo tão grave ou pior que a da crise global de 2008 , afirmou a diretora-executiva do FMI, Kristalina Georgieva. Segundo ela, países emergentes estão sendo afetados por uma saída inédita de capital.

Em comunicado divulgado depois de reunião entre ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo), Kristalina afirmou que espera recuperação em 2021, mas que para isso é preciso fortalecer os sistemas de saúde e priorizar a contenção do contágio no mundo todo.

– Quanto mais rápido pararmos o [novo] coronavírus, mais rapidamente e com mais força nos reergueremos – afirmou.

O FMI declarou apoio às decisões dos governos de aumentar os gastos para fortalecer os sistemas de saúde e proteger empresas e trabalhadores, e à política monetária de aumentar a liquidez, adotada pelos bancos centrais.

– Ainda mais será necessário, principalmente no front fiscal – disse a diretora do fundo.

Kristalina afirmou também que economias emergentes estão sendo fortemente afetadas por saída de capital e que a atividade doméstica será severamente afetada.

– Investidores já retiraram US$ 83 bilhões dos mercados emergentes, a maior retirada de capital da história. Estamos especialmente preocupados com países mais pobres e endividados – destacou.

O fundo anunciou programas para ajudar países, como linhas de emergência para atender a 80 pedidos já recebidos, e recursos de até US$ 1 trilhão em empréstimos.