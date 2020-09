Fogo em terreno assusta moradores na Pedreira

Assustados com fogo alto verificado no terreno de uma casa, ao lado de uma fábrica de queijo, na travessa Barão do Triunfo, entre Antônio Everdosa e Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, moradores desse perímetro acionaram o Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (3).

Uma viatura da corporação foi deslocada até o local, onde os bombeiros constataram que os próprios moradores já haviam debelado as chamas. Como relatou um oficial que monitorou o caso, a primeira informação veiculada pelos moradores era de que se tratava de um incêndio em uma padaria.

No entanto, verificou-se que o fogo pegou em um entulho colocado em um quintal de uma casa. Os vizinhos, preocupados, com as chamas, acionaram os bombeiros. No entanto, nada de mais grave se identificou na situação.