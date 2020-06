Foguete da SpaceX que colocou astronautas em órbita retorna à Flórida

O foguete que colocou a cápsula Crew Dragon com os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken em órbita retornou nesta terça-feira (2) a Porto Canaveral, na Flórida, a bordo da balsa robótica “Of Course I Still Love You”.

O Falcon 9 usado na missão Demo-2 foi lançado no último sábado (30) da lendária plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida. Após colocar a cápsula Crew Dragon em órbita ele retornou à Terra, realizando um pouso perfeito no deck da balsa nove minutos após o lançamento.

After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY — SpaceX (@SpaceX) June 2, 2020

A SpaceX recondiciona e reutiliza seus foguetes após o lançamento, o que é parte importante de sua estratégia de redução dos custos para acesso ao espaço. Um deles chegou a ser usado em cinco missões.

Entretanto, é provável que o usado na missão Demo-2 neste sábado seja preservado como artefato histórico. Além de ser usado em uma missão pioneira, ele tem estampado na lateral o clássico logo vermelho da Nasa, conhecido como “Worm” e usado entre 1975 e 1992.

A Crew Dragon, batizada de Endeavour, atracou na Estação Espacial Internacional no último domingo. Os astronautas ficarão a bordo da ISS por um período de tempo ainda não definido, que pode ser de até 120 dias, antes de retornar à Terra a bordo da mesma cápsula.