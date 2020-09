Fonte confirma lista de dispensas e contratações de novos jogadores

Hoje será um dia de definições no Remo. O Leão “junta os cacos” após a perda do título do Campeonato Paraense para o Paysandu e algumas atitudes foram tomadas pela diretoria azulina. De acordo com uma fonte, as dispensas irão ocorrer de forma gradativa e que novos jogadores irão chegar ao estádio Evandro Almeida.

Dirigentes do clube e membros da comissão técnica se reuniram na noite de ontem e debateram sobre a viagem para a Paraíba-PB, já que o Leão encara o Treze-PB na próxima quinta (10), pela Série C, além de cogitarem alguns jogadores que receberão o “bilhete azul”, porém os nomes e a quantidade de atletas não foi revelada.

A inquietação por parte da direção azulina é em relação ao setor de meio de campo e também o ataque. Com a lesão do meia Eduardo Ramos, que desfalcará a equipe por praticamente um mês, o Remo perdeu força na armação das jogadas. Reserva imediato de Eduardo, Douglas Packer não agradou quando foi colocado à prova, fato que o deixou até de fora da lista de relacionados da grande final do Parazão no último domingo.

Packer está na sua segunda passagem pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

O ataque também é um problema do clube, que é tratado de forma interna, porém o torcedor vem cobrando de forma dura. A chegada do atacante Zé Carlos, de 37 anos e que foi recomendada pelo técnico Mazola Júnior não “deu liga”. O jogador não agradou o torcedor, que nas redes sociais do clube, cobra a saída do atacante. Nesta temporada foram sete jogos e apenas um gol marcado pelo Remo, contra o Tapajós, pelo Parazão.

Atacante Zé Carlos (ao centro) não agradou a torcida (Cristino Martins / OLiberal)

Outro que é alvo da torcida é o jogador Giovane Gomez, que pouco tem sido aproveitado pelo técnico Mazola. Com 25 anos e sem experiência fora do futebol gaúcho, Gomez participou de oito partidas, apenas duas como titular e marcou dois gols.

Giovane Gomez em jogo contra o Tapajós, pelo Parazão (Akira Onuma / O Liberal)

Na tarde de hoje a assessoria de imprensa do clube marcou uma coletiva com o presidente Fábio Bentes. Essa é a primeira vez em que o clube se pronuncia após a perda do título do Parazão, já que a postura adotada foi de silêncio total.