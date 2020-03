Fora do ar há 2 anos, Angélica volta à TV com programa ‘Casos de Família da Globo’

Sem programa na Globo desde o fim do Estrelas (2006-2018), Angélica voltará ao ar na atração Simples Assim, que terá um quadro parecido com o Casos de Família. Em Dilemas da Vida Real, a apresentadora mediará conflitos entre pessoas anônimas de uma mesma família, assim como Christina Rocha faz no SBT.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, na versão da Globo do Casos, a apresentadora terá que ajudar a resolver o impasse. “Ter ou não ter filhos?” e “Viajar ou dar uma festa de casamento?” serão alguns dos dilemas que Angélica tentará resolver no quadro do Simples Assim.

O novo projeto também contará com esquetes estreladas por celebridades. O humorista Paulo Gustavo e a atriz Ingrid Guimarães já gravaram participações. Simples Assim será dirigido por Geninho Simonetti e estreia em 11 de abril, um sábado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais em 12 de março, Angélica deu detalhes sobre o Simples Assim: “Passando por aqui para falar um pouco do meu programa, que estreia dia 11 de abril, um sábado. Eu posso contar algumas coisinhas, que vão acontecer no programa”.

“Eu estou contando para todo mundo, eu vou voltar a atuar e vou voltar a estar em contato com o público, anônimos mesmo, a gente vai estar trocando experiência. A gente vai estar aprendendo com eles e trocando aquilo que eu tenho vivido nos últimos tempos, é um programa autoral”, explicou a artista.

“É um programa com muita leveza e que tem uma verdade, que está permeando a minha vida hoje e que a gente quer mostrar do programa também. Espero que todos vocês adorem, gostem e participem”, avisou.

Angélica ainda falou sobre um dos quadros do programa, que vai ao ar nas tardes de sábado. “Tem também algo que é o experimento social, que é um experimento bem interessante, pra todo mundo ficar bem reflexivo no fim de programa e pra envolver o público. Acho que está bem bacana, todo mundo vai poder participar”, relatou.

Veja abaixo o post em que Angélica confirma o nome do programa e o mês de estreia:

Aos 46 anos, Angélica nunca havia ficado mais de um ano fora do ar. Ela sempre emendava um projeto no outro e chegou a apresentar três programas simultaneamente. Em abril de 2018, o Estrelas deixou a programação da Globo em meio a uma crise de audiência: amargou, durante um bom tempo, o menor público das tardes de sábado da emissora.

Desde agosto de 2018, o retorno da apresentadora era dado como certo para o início de 2019, mas foi adiado em um ano. Em junho do ano passado, parte da equipe de produção que trabalhava em sigilo na atração da loira foi dispensada por falta de um projeto definido.

