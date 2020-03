Foragido de Parauapebas preso em Rondônia 16 anos após cometer homicídio

Na noite de ontem (23), a Polícia Civil do Estado de Rondônia prendeu Franquilande de Sousa Soares, dando cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas. Ele é acusado de, em 13 de agosto de 2003, por volta de 1h da madrugada, na companhia de Francisco de Sousa Soares, ter atacado a pauladas Jailson Pereira Lima, assassinando-o em seguida com um golpe de faca na garganta, tendo o corpo sido abandonado na margem do Igarapé Sebosinho.

Por meio de levantamentos, investigadores da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas descobriram o paradeiro de Franquilande que, desde maio de 2018, vinha fugindo da Justiça paraense.

Conforme as investigações o foragido estava morando na cidade de Ariquemes (RO). A Polícia Civil rondoniense foi comunicada do fato e enviou uma a equipe àquele município, a qual prendeu Franquilande Soares, que será julgado, assim como seu cúmplice, por homicídio qualificado.