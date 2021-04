Forbes: Lista de bilionários tem 11 estreantes do Brasil. Confira!

Apesar do ano de 2020 ter sido marcado pela pandemia de Covid-19 e pelo aumento da desigualdade social pelo mundo, a lista de bilionários divulgada pela Forbes mostrou que o número de megafortunas deu um enorme salto e chegou a 2.755, um acréscimo de 660 pessoas, ou famílias, na quantidade de novos ricos, número 24% maior na comparação com o ano anterior.

No Brasil, a quantidade também aumentou, e 11 residentes no país apareceram na lista de estreantes no “clube dos bilionários”. Entre os novatos estão os irmãos Safra, filhos de Joseph Safra, dono do Banco Safra falecido em dezembro e até então o homem mais rico do país. São eles Jacob, David, Alberto e Esther. Juntos, a fortuna deles é de 7,1 bilhões de dólares (R$ 39,7 bilhões).

Do mercado financeiro também aparecem o segundo e terceiro na lista de estreantes. Após os irmãos Safra aparece David Velez, do Nubank, com 5,2 bilhões de dólares (R$ 29 bilhões). Velez, no entanto, nasceu na Colômbia, mas, como a lista inclui os residentes no Brasil, o nome dele aparece na lista como representante brasileiro.

O terceiro, Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, aparece em 1205° na lista geral, com estimados 2,6 bilhões de dólares (R$ 14,5 bilhões). Com 45 anos, o empreendedor abriu sua empresa com um capital inicial de cerca de R$ 15 mil, suficientes apenas para alugar uma sala comercial e comprar computadores usados de uma lan house, em maio de 2001.

Na lista dos 11 estreantes, ainda aparecem nomes da área do comércio como Fabricio Garcia, Fernando Trajano e Flávia Bittar, da Magazine Luiza, além de Ilson Mateus e Maria Pinheiro, do Grupo Mateus.

Ao todo, são 57 residentes no Brasil na lista de bilionários da Forbes. Marcel Herrmann Telles, um dos donos da Ambev, é o líder com 11,5 bilhões de dólares (R$ 64,3 bilhões).

Confira abaixo a lista completa dos 11 novos bilionários da lista:

1) Irmãos Safra

Fortuna estimada: US$ 7,1 bilhões

Setor: bancário (banco Safra)

2) David Velez

Fortuna estimada: US$ 5,2 bilhões

Setor: fintech (Nubank)

3) Guilherme Benchimol

Fortuna estimada: US$ 2,6 bilhões

Setor: financeiro (XP)

4) André Street

Fortuna estimada: US$ 2,5 bilhões

Setor: fintech (Stone)

5) Eduardo de Pontes

Fortuna estimada: US$ 2,4 bilhões

Setor: processamento de pagamentos (Stone)

6) Fabricio Garcia

Fortuna estimada: US$ 2,1 bilhões

Setor: varejo (Magazine Luiza)

7) Flavia Bittar Garcia Faleiros

Fortuna estimada: US$ 2,1 bilhões

Setor: varejo (Magazine Luiza)

8) Fernando Trajano

Fortuna estimada: US$ 1,5 bilhão

Setor: varejo (Magazine Luiza)

9) Ilson Mateus

Fortuna estimada: US$ 1,4 bilhão

Setor: supermercado (Grupo Mateus)

10) Anne Werninghaus

Fortuna estimada: US$ 1,1 bilhão

Setor: indústria de máquinas (WEG)

11) Maria Pinheiro

Fortuna estimada: US$ 1 bilhão

Setor: supermercado (Grupo Mateus)

Por: Paulo Moura