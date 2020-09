Fórmula 1: Lewis Hamilton leva Grande Prêmio da Toscana

Na estreia do circuito de Mugello na Fórmula 1, o hexacampeão Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Toscana, na Itália, realizado neste domingo (13). Com esta vitória, o piloto da Mercedes conquistou seu 90º triunfo na história da F1. Foi o sexto êxito do britânico em nove corridas disputadas nesta temporada. Assim como no treino classificatório, o companheiro de equipe Valtteri Bottas ficou na segunda colocação.

BREAKING: @LewisHamilton wins at Mugello! 🏆



He takes the 90th F1 win of his career, ahead of team mate @ValtteriBottas (P2)



Red Bull's @alex_albon finishes P3 to take his first ever F1 podium place! 🙌#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Clx7b5mJ9V — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Em busca de recorde

Com o triunfo deste domingo, Hamilton somou o total de 90 vitórias em sua carreira, ficando a apenas uma de igualar o recorde de maior número de vitórias de um mesmo piloto na categoria, que pertence ao alemão Michael Schumacher.

A 90th F1 win for @LewisHamilton – moving him one behind the all-time record of the great Michael Schumacher 🏆#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mMccVvhhaZ — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Pódio especial

A terceira posição alcançada pela escuderia Red Bull Racing (RBR) foi especial para o piloto Alexander Albon. O tailandês subiu ao pódio pela primeira vez na Fórmula 1.

A Mercedes lidera o Campeonato Mundial com o Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nas duas primeiras posições. A próxima corrida da temporada será o Grande Prêmio da Rússia, no circuito de Sochi. O GP está marcado para acontecer em 27 de setembro.

Presença de público

A prova deste domingo marcou a volta do público aos autódromos. Com capacidade reduzida, o GP da Toscana foi o primeiro no ano a contar com os fãs da competição de forma presencial.

Milésimo Grande Prêmio da Ferrari

Antes da corrida, a Ferrari recebeu homenagens pela marca alcançada no circuito de Mugello. A escuderia italiana completou o milésimo GP disputado na história da F1. Como parte das festividades, Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher (cinco destas conquistas foram utilizando o carro da Ferrari), esteve presente. Mick, que atualmente é piloto da Fórmula 2, deu uma volta no carro no qual o pai foi campeão da Fórmula 1 em 2004.

Mugello ❤️ F2004@SchumacherMick blasts around the track in his Dad's championship-winning car as @ScuderiaFerrari get set for their 1000th Grand Prix 🚀#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/GEgaI4WRop — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Outra reverência à equipe, que atualmente é representada pela dupla Charles Leclerc e Sebastian Vettel, ficou estampada no safety car (carro de segurança, que entra na pista para reduzir a velocidade dos competidores em alguns momentos na corrida). Tradicionalmente pintado na cor prata, excepcionalmente, o veículo ganhou a cor vermelha em alusão à Ferrari.

Veja a classificação do mundial de pilotos de Fórmula 1.

Por: Fábio Lisboa