Forte chuva em Icoaraci interrompe abastecimento de energia no hospital Abelardo Santos, em Belém

O Hospital Abelardo Santos ficou sem energia na tarde desta quarta-feira (9) após uma forte chuva que atingiu o distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com o hospital, uma árvore que fica no portão da unidade desabou e acabou derrubando um poste de energia. Apesar do acidente, o hospital informou que o problema não causou danos a nenhum paciente.

De acordo com a direção do Abelardo Santos, assim que foi constatada a queda de energia elétrica o gerador da unidade foi acionado. O hospital comunica que segue realizando os serviços de porta aberta conforme o fluxo normal.

Em nota, a Equatorial Pará, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, informou que está atuando com equipes extras nos locais onde o fornecimento de energia foi afetado pela ventania. A empresa disse que trabalha de forma ininterrupta nessas áreas, para que o fornecimento seja restabelecido o mais rápido possível.

Chuva atinge Ananindeua e distritos de Belém

Uma chuva forte em Icoaraci, distrito de Belém, provocou prejuízos na tarde desta quarta (9). Vídeos feitos por celular mostram partes de árvores que caíram durante os ventos fortes.

Fiações elétricas ficaram expostas devido à queda de postes de energia elétrica. O muro de um imóvel veio abaixo com a queda de parte de uma árvore.

Uma das quedas de árvore ocorreu nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci.

Outro incidente foi registrado na av. Augusto Montenegro, onde uma árvore tombou e os galhos atingiram um veículo. O tráfego foi interrompido no local e não houve feridos.

De acordo com informações do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), nessa época mais quente podem ocorrer chuvas mais violentas e severas, com ventania, no estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgaram uma nota informando que foram acionados para atender duas ocorrências.