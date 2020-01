Fortnite foi o jogo mais rentável de 2019

O mercado de videogames já pode ser considerado o mais rentável da indústria de entretenimento mundial há algum tempo e, mais uma vez, confirma esse status com um novo estudo que cobre o ano de 2019. Isso porque, de acordo com um novo relatório financeiro, a indústria de games movimentou mais de US$ 120 bilhões em todo o mundo no último ano.

O relatório vem da firma de análise do mercado SuperData, especializada nas movimentações financeiras da indústria de games. De acordo com a empresa, em 2019 as companhias de games movimentaram uma quantia recorde de US$ 120,1 bilhões, mostrando um crescimento de 4% em relação a 2018.

Plataformas mobile seguem impressionando

De acordo com o relatório da SuperData, as plataformas mobile foram responsáveis pelo maior nível de arrecadação do mercado de games, faturando US$ 64,4 bilhões. PCs ficaram atrás, com US$ 29,6 bilhões, enquanto consoles fecharam a conta das plataformas com US$ 15,4 bilhões.

Fonte: TechMoran/Reprodução

Além disso, conteúdo relacionado a jogos em plataformas de vídeo, como Twitch, Mixer, Facebook e YouTube foi responsável pela arrecadação de US$ 6,5 bilhões, assim como a de realidade virtual e aumentada, que movimentaram US$ 6,3 bilhões.

Apesar de a soma dos valores chegar perto de US$ 122,2 bilhões, a SuperData informa que isso acontece pela divisão de múltiplas categorias no relatório, com jogos como Pokémon Go aparecendo no rendimento do setor mobile e de realidade aumentada.

Mercado AAA mostrou declínio

Uma informação do relatório veio na arrecadação de jogos AAA em 2019, que viu uma queda de 5% em relação ao ano anterior, movimentando aproximadamente US$ 18,9 bilhões. É válido comentar que foram lançados menos títulos premium em 2019 do que em 2018, algo que deve mudar em 2020.

Fortnite foi o jogo que mais rendeu dinheiro em 2019, com US$ 1,8 bilhões, seguido por FIFA 19, com US$ 786 milhões.

De acordo com analistas da SuperData, espera-se um crescimento na movimentação do mercado de games em 2020, chegando perto de US$124,8 bilhões, aproveitando o crescimento de plataformas mobile, além de lançamentos esperados, como The Last of Us: Part 2, Cyberpunk 2077 e Final Fantasy 7 Remake.

Fonte: CD Projekt RED/Divulgação

A firma não menciona se a chegada de consoles da nova geração na época das festas de fim de ano pode apresentar grande mudança na arrecadação ainda dentro de 2020.