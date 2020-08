Fórum de Marabá reabre para atendimento ao público

A partir desta segunda-feira (24), o Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, sede da Comarca de Marabá, retoma o atendimento a cidadãos no horário das 9h às 13h. Advogados, defensores, procuradores e membros do Ministério Público estão autorizados a ingressar nas instalações do Poder Judiciário desde a semana passada.

Todos são submetidos aos protocolos sanitários, entre eles o uso de máscaras de proteção facial. Pela manhã, logo no início do expediente, dezenas de pessoas solicitavam acesso e formaram uma longa fila em frente ao Fórum.

De acordo com o servidor Alan de Jesus Oliveira Santis, diretor de secretaria, só será permitido o ingresso do cidadão que de fato tenha demandas a resolver na unidade. “Busca de documentos, agendamento na Vara de Execuções Penais e outros estão entre os serviços que o público externo pode solicitar aqui”, sustenta.

Ainda conforme Santis, em nenhum momento o Fórum travou as atividades durante a quarentena, mesmo com a adoção do teletrabalho pelos servidores. Todos seguiram com as atividades de casa, em constante contato por e-mail, WhatsApp e outros canais interativos.

Atualmente, o Fórum de Marabá possui cerca de 45 mil processos em tramitação nas 11 varas e no Juizado Especial Penal Ambiental. O local possui 120 colaboradores, entre magistrados, servidores e estagiários.

Mesmo com o retorno do expediente interno, as sessões do Tribunal do Júri continuam suspensas. A decisão foi assumida pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no início da pandemia. A previsão é de que os julgamentos voltem em outubro.