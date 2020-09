Foto com flash pode ajudar a detectar tumor ocular em crianças; entenda

O retinoblastoma é o tumor ocular mais comum na infância, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O principal sintoma é a leucocoria, um reflexo branco na pupila, que pode ser notado sob luz artificial, quando a pupila está dilatada, ou quando o flash rebate sobre os olhos. Em olhos saudáveis, o reflexo é vermelho.

Cerca de 400 crianças são acometidas por esse tumor por ano. Esse tipo de câncer pode cegueira e até levar à morte, mas, se diagnosticado precocemente, as chances de cura são maiores que 90%.

O tumor se desenvolve na retina, que fica na parte posterior do olho. A doença ode afetar os dois olhos ou apenas um deles.

O retinoblastoma afeta, em sua maioria, crianças de 0 a 5 anos. Dessas, 90% dos casos é de crianças com até 4 anos de idade. Outros sintomas que podem indicar o tumor são estrabismo, vermelhidão, deformação do globo ocular, baixa visão e dor ocular. Por isso, ao perceberem qualquer anormalidade nos olhos do filho, é importante que os pais procurem um médico o quanto antes.

O número de crianças diagnosticadas tardiamente, quando a doença já está em um estágio avançado, é de cerca de 50%, o que reduz as chances de tratamento e cura do tumor.

O teste do olhinho deve ser realizado logo após o nascimento da criança e periodicamente até os cinco anos. É um teste simples, que pode detectar qualquer alteração no eixo visual. Uma suspeita da existência de um tumor pode ser confirmada pelo exame de fundo de olho. Além do retinoblastoma, o exame pode detectar outras doenças, como catarata e glaucoma congênito.

Exames de fundo do olho e de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear completam o diagnóstico e podem indicar o tratamento. A quimioterapia intra-arterial é uma técnica pouco invasiva e que tem se mostrado efetiva no tratamento do retinoblastoma.