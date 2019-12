Fotógrafo clica cena famosa do filme Procurando Nemo

Circula no WhatsApp uma corrente de que o Detran abriu inscrições para o programa CNH 2020 e que levará o usuário ao site cnh-e.net. A informação é falsa e ela diz o seguinte para os internautas.

– Gente, o Detran já abriu as inscrições para o Programa CNH Social 2020. Acabei de fazer o cadastro online para ganhar minha carteira de motorista 100% grátis! *Está disponível para novos condutores, renovação ou adição de categoria!* Para se cadastrar é só acessar o site oficial (site). _COMPARTILHE COM QUEM PRECISA_ – diz a mensagem.

Ao entrar no endereço eletrônico, o internauta se depara com um site pedindo alguns dos dados do usuário e que ele compartilhe com pelo menos cinco pessoas. Depois, nada acontece. A corrente no WhatsApp é uma maneira de roubar dados dos celulares.