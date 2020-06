Fotos de decoração da casa de Caio Castro viralizam e geram polêmica na rede

Ator e apresentador teve seu nome como um dos assuntos mais comentados no Twitter nessa quarta-feira (3/6)

Gosto é algo particular e cada tem o seu, certo? Errado, pelo menos nas redes sociais. Prova disso é uma polêmica inusitada: a decoração da casa do ator e apresentador Caio Castro. Durante esta terça (2/6) e quarta-feira (3/6), Caio figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter graças à decoração do próprio lar.

(foto: Reprodução/Twitter)

As fotos da residência do ator foram feitas no ano passado pela revista Casa Vogue. Com um influência bem urbana e “descolada”, alguns usuários não puderam deixar de frisar o tom “casa de heteressexual bebedor de cerveja”, ou até mesmo a “inspiração” de barbearia que Caio empreendeu

É uma casa ou uma barbearia #CaioCastro ? pic.twitter.com/UkZxgG69QV — Nasa corre aqui (@nasacorreaqui) June 3, 2020

isso é arte para quem tem olhos e sabe apreciar a boa arte vintage https://t.co/Kwy6f0yTrZ — natacha ☭ (@bingsgellers) June 3, 2020

As críticas, entretanto, não foram unânimes. Muitos defenderam as escolhas de decoração do ator. Outros, contudo, não se importaram nem com o “bom gosto” ou “mau gosto” de Caio e simplesmente ficaram decepcionados pelo motivo da presença do ator nos assuntos mais comentados não ter relação com “algo mais picante” da vida do homem.