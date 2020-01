Fotos de Meghan Markle com filho no Canadá geram ameaça de processo. Saiba mais!

O casal Meghan Markle e Príncipe Harry já está no Canadá após conseguir a aprovação da Rainha Elizabeth II para uma vida mais independente. No entanto, a norte-americana não escapou de fotografias sem autorização enquanto caminhava com o herdeiro em um parque. Após serem publicados por veículos ingleses, os cliques geraram ameaça de processo por parte dos advogados do casal. Saiba mais!

Meghan Markle e Príncipe Harry começaram a vida nova, com mais independência da família real, no Canadá. Entretanto, o assédio da imprensa continua incomodando o casal: a norte-americana, criticada pelo pai em declaração recente, foi fotografada por paparazzo durante uma caminhada com o filho, Archie, de 8 meses, em um parque nacional. Segundo informações do “The Guardian”, entretanto, a atitude gerou um alerta imediato dos duques que acionaram seus representantes legais e ameaçaram processar veículos que replicassem o conteúdo.

Fotógrafo não teve consentimento de Meghan

De acordo com os advogados do casal, Meghan foi fotografada por um profissional escondido atrás de arbustos no local, sem o consentimento legal da duquesa. A presença constante de lentes teleobjetivas (que conseguem captar em longa distância) nos arredores do novo lar dos três, em Vancouver, também foi listado pelos pais de Archie como um incômodo. Vale destacar que, anteriormente, Harry já havia se mostrado incomodado com as investidas da imprensa britânica. “Infelizmente, minha mulher se tornou uma das mais recentes vítimas de uma imprensa britânica de tabloides que realiza campanhas contra indivíduos sem pensar nas consequências – uma campanha implacável que se intensificou ao longo do ano passado, durante a gravidez e ao criar nosso filho recém-nascido”, disse o ruivo em outubro de 2019, chegando a comparar a americana com Lady Di. “Perdi minha mãe e agora vejo minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas”, afirmou.

Pai de Harry vai dar mesada ao casal

Para que atinjam a independência financeira em menos tempo, Meghan e Harry ganharam uma ajuda especial: Príncipe Charles, pai do inglês, vai fornecer um valor mensal aos dois. O jornal britânico “Daily Mail” indicou que o filho da rainha Elizabeth II vai repassar aos dois uma quantia proveniente de sua fortuna pessoal, sem relação com o dinheiro que recebe dos cidadãos britânicos através dos impostos pelo ducado da Cornualha.

Givenchy pode lançar coleção exclusiva de Meghan e Harry

A exemplo da Disney, outra grande marca do cenário mundial pode ter Meghan Markle e Harry em seu casting. A grife francesa Givenchy estaria negociando com representantes do casal o lançamento de uma coleção exclusiva. “Meghan é muito conectada com a indústria da moda e há diversas marcas de renome que gostariam de estabelecer uma parceria em seus projetos. As discussões com a Givenchy estão mais ativas e podem trazer milhões de libras”, disse uma fonte.

(Por Marilise Gomes)