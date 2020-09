Fuga de energia pode ser vilã na conta de luz

Para evitar aumento no consumo, a solução é ficar de olho em instalações elétricas deterioradas, emendas de fios, gambiarras e em eletrodomésticos em mau estado

Emendas de fios desencapados, mal dimensionados e com isolação desgastada pelo tempo ou ainda eletrodomésticos defeituosos dentro de imóveis, podem ser grandes vilões da conta de luz. Esse tipo de desperdício é chamado de fuga de energia e pode até dobrar o consumo de energia elétrica se não identificado a tempo, segundo especialistas.

A solução é ficar atento aos fatores que causam esse fenômeno. O engenheiro eletricista da Equatorial Energia Pará, Marcos Marques, explica possíveis causas. “Durante o isolamento social houve a necessidade de adaptar alguns ambientes domésticos com novas tomadas, fiações elétricas, extensores, dentre outros. Essa atividade, se feita de maneira incorreta, pode causar mais prejuízos, pois instalações elétricas inadequadas, excesso de equipamentos plugados em uma mesma tomada e gambiarras com emendas malfeitas, além de falta de manutenção de fiação antiga, podem causar a fuga de energia”, afirma Marcos.

Um exemplo é pensar em um imóvel com instalação elétrica de 220 volts e com uma fuga mínima de corrente durante 24h por dia. Isso equivale a um aparelho elétrico ligado sem que haja consumo, gerando desperdícios e aumento na conta em até 50%. Outro caso mais recorrente é o uso de geladeiras em mau estado, sem a devida vedação, que resultará em um maior gasto de energia.

COMO IDENTIFICAR – Antes de tudo, o cliente deve estar ciente de que as instalações elétricas internas do imóvel não são de responsabilidade da Equatorial. Por isso, a distribuidora orienta chamar um profissional eletricista habilitado para fazer a vistoria e revisão nas instalações elétricas a cada 10 anos, no mínimo, a fim de evitar problemas.

O teste fácil que o eletricista pode fazer é desligar todos os eletrodomésticos e verificar se o medidor continua registrando consumo. Em caso positivo, após esse procedimento é necessária uma avaliação para identificar o ponto da fuga de energia ou vazamento de corrente – como também é chamado – comum em instalações elétricas antigas e que não foram corretamente dimensionadas.

CUIDADO COM A SEGURANÇA – Além de aumentos na conta de luz, a fuga de energia pode alavancar outros perigos. As paredes que esquentam próximo dos interruptores e tomadas ou aquelas que costumam dar choque quando tocadas indicam uma possível fuga de corrente e elevam o risco de perda de equipamentos e incêndios. Por isso, a Equatorial também orienta os clientes a não fazer nenhum tipo de reparo sem a presença de um profissional capacitado.