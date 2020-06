Fumaça em área de mata assusta moradores do Tapanã, em Belém

Segundo Corpo de Bombeiros, fogo já foi controlado.

Uma fumaça em área de mata na passagem das Orquídeas, esquina com estrada da Piçarreira, no bairro do Tapanã, deixou moradores em alerta na noite desta quinta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 18h e consumiu entulhos com muitos pneus, ameaçando atingir casas ao entorno. Não houve danos, segundo os bombeiros.

As chamas foram controladas por volta das 19h.

Icoaraci

Um outro foco de incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros. O galpão de uma fábrica de concreto pegou fogo no distrito de Icoaraci. As chamas já foram controladas.

Segundo os Bombeiros, a área atingida foi de 10 m² e não foi necessária perícia.