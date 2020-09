Fundador da Duty Free doa, em vida, toda sua fortuna estimada em US$ 8 bilhões

Charles “Chuck” Feeney, de 89 anos, disse que tinha o sonho de realizar a doação de toda a sua fortuna bilionária enquanto ainda estivesse vivo. Maior parte do dinheiro foi doado para projetos de educação.

O bilionário fundador da Duty Free, Charles “Chuck” Feeney, de 89 anos, anunciou ter realizado um sonho: doar toda a sua fortuna, estimada em cerca de US$ 8 bilhões, enquanto vivo.

O anúncio da doação bilionária foi feito na última segunda-feira (14), quando ele e sua mulher assinaram juntos os documentos para encerrar a empresa de filantropia Atlantic Philantropies, por meio da qual realizavam suas doações financeiras.

A cerimônia foi realizada por videoconferência e contou com a participação de Bill Gates, do ex-governador da Califórnia, Jerry Brown, e do megainvestidor Warren Buffett. Segundo a Forbes, Buffet disse que Feeney é “um modelo a ser seguido”.

De acordo com a Forbes, Feeney doou ao menos 375.000% mais dinheiro do que seu patrimônio líquido atual, já que em 2012 ele estimou ter uma reserva de US$ 2 milhões para sua aposentadoria e de sua esposa. Com perfil discreto, o empresário mora com a mulher em um modesto apartamento em São Francisco, na Califórnia.

Ainda segundo a Forbes, a fortuna bilionária foi destinada a fundações, fundos de caridade e universidades nas últimas quatro décadas. Dos US$ 8 bilhões, cerca de US$ 3,7 bi foram destinados para projetos de educação.

Outros cerca de US$ 870 milhões foram para direitos humanos e mudança social, enquanto US$ 62 milhões foram destinados à luta pela abolição da pena de morte nos Estados Unidos. Mais de 700 milhões foram para a área de saúde.

Os últimos cerca de US$ 350 milhões de Feeney foram destinados à construção de um campus de tecnologia na Ilha Roosevelt, em Nova York.