Futsal azulino entra em quadra pelo Campeonato Metropolitano

O final de semana vai ser movimentado para o futsal do Clube do Remo. Os azulinos entram em quadra pelo Campeonato Metropolitano em sete categorias.

No sábado (8) pela manhã, no Madre Celeste, da Marambaia, a rodada inicia com a garotada do sub-9 que enfrenta o Cdmi. Já o sub-, às 10h40, duela diante do Corinthians/Sistema.

Pela tarde, o sub-15 recebe o Alcance, às 14h. As crias do Leão entram em quadra contra o Raça Junior, às 13h40. Ambos os jogos serão no Serra Freire. No Nel da Seduc, o sub-17 e o sub-7 enfrentam a Esmac Ananindeua, a partir das 14h.

Encerrando a rodada, no domingo (9), no Serra Freire, a partir das 8h40, as crias do Leão jogam o clássico diante do rival. E o sub-17 enfrenta o Cdmi, às 9h20.

