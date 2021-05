Gabi Martins faz harmonização facial e resultado divide opiniões: ‘Destruição da aparência’

Ex-BBB virou assunto nas redes sociais após mostrar o resultado do procedimento estético

Gabi Martins antes e depois da harmonização facial

A cantora Gabi Martins se rendeu a harmonização facial e o resultado acabou chamando atenção e dividindo opiniões nas redes sociais. “Só quero agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida”, escreveu a artista, de 24 anos, na legenda de uma série de fotos em que aparece morena e após fazer o procedimento estético. A ex-participante do “BBB 20” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 11, e muitas pessoas estão comentando que ela não precisava fazer uma harmonização facial.

Meu Deus a Gabi Martins era tão linda, harmonização facial acaba com a vida da pessoa pic.twitter.com/3bvu6M3jEY — Clara 🌵 (@laursides) May 11, 2021

No meio de tanta maldade e de tanta guerra, TEMOS QUE ACABAR COM A HARMONIZAÇÃO FACIAL, gente a Gabi Martins já era linda, pq senhor??? tá todo mundo virando o sherek humano pic.twitter.com/Hx0Uycysm8 — icarol (@carolvitalino__) May 11, 2021

não gente pera ai, mas o que aconteceu com a gabi martins do BBB20.. pic.twitter.com/0xkTtmDPs8 — rafa (@tmylmhood) May 11, 2021

“Temos que acabar com a harmonização facial, gente a Gabi Martins já era linda, por quê, senhor? Está todo mundo virando o Sherek humano”, escreveu uma seguidora. “Gente, a ‘demonização’ facial precisa acabar. Gabi Martins, mulher, pelo amor de Deus”, comentou uma pessoa. “Meu Deus, a Gabi Martins era tão linda, harmonização facial acaba com a vida da pessoa”, postou outra. “Ainda chocada com a Gabi Martins e a ‘destruição’ da própria aparência”, acrescentou mais uma. A cantora ganhou muita visibilidade depois que participou do “BBB 20” e, na casa, ela viveu um relacionamento com Gui Napolitano, que agora vai participar do “No Limite”. Atualmente, Gabi namora o cantor Tierry, intérprete do hit Rita.