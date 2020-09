Gabriela Pugliesi vence processo contra psicóloga que a difamou na internet

A influenciadora Gabriela Plugiesi finalmente se verá livre de um processo na Justiça que vem se estendendo desde o ano de 2018. Para quem não sabe, a loira de 4 milhões de seguidores tomou ciência, com a ajuda de terceiros, de que uma psicóloga utilizada páginas no Instagram e Facebook para difamá-la. Dentre as várias acusações, estava a de que Plugiesi era usuárias de drogas. Agora, em entrevista ao blogueiro Hugo Gloss, a moça, que recentemente se meteu numa confusão devido a uma festa em meio à pandemia do coronavírus, confirmou que venceu esta batalha.

“Eram acusações que envolviam a mim e a minha família também. Então eu fiquei com medo desta pessoa”, disse. Segundo Gabriela, as páginas corriam atrás de marcas e patrocinadores que tinham contratos fechados com a influenciadora com o intuito de injuriá-la. “Tive acesso à um áudio no qual diziam que eu usava cocaína e crack”, pontuou a Gloss.

Recentemente, ela foi “cancelada” nas redes sociaisReprodução/ Youtube

Uma psicóloga foi acusada de difamá-la

Processada por injúria e difamação, a ré fora declarada culpada apenas a respeito da primeira violação e, devido aos seus bons antecedentes, cumprirá 30 horas de trabalho comunitário durante o período de 1 mês, em regime aberto, como pena. A sentença foi proferida em dezembro de 2019 mas só agora a musa fitness resolveu tornar o assunto público.

Aconselhado por sua advogada, Ana Carolina Andreucci Bernicchi, a influencer resolveu contar ao seus fãs tal situação com o intuito de alertar dos perigos de acusações na web e também frisar que, apesar de não serem presenciais, as ofensas e ameaças são capazes de ferir o psicológico e mudar a rotina de qualquer família.