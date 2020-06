Galaxy A11 vs Galaxy A10S: saiba mudanças em preço e ficha técnica

Lançamento conta com câmera tripla, recarga rápida e Android 10.

Galaxy A11 é o nome do celular recém-lançado pela Samsung com preço sugerido de R$ 1.699. Até mesmo por causa do nome, ele é tido como sucessor do Galaxy A10S, outro produto sul-coreano que chegou ao Brasil em novembro de 2019. Inicialmente comercializado por R$ 1.699, agora o modelo é visto na faixa de R$ 850. Nas linhas a seguir, saiba as mudanças entre as gerações. O A11 possui ficha técnica com avanços em relação ao A10S, como a tela de 6,4 polegadas e a câmera tripla.

Tela e design

O Galaxy A11 começa a se diferenciar do Galaxy A10S pelo design. Apesar dos contornos serem parecidos, o lançamento aboliu o notch e adotou um furo dentro da tela para abrigar a câmera frontal. No Galaxy A10S, o recorte está presente em formato de gota .

Galaxy A11 tem tela de 6,4 polegadas e resolução HD+ — Foto: Divulgação/Samsung

Outra mudança é o tamanho da tela. O Galaxy A11 ficou maior que o anterior e agora apresenta 6,4 polegadas, mas manteve a resolução HD+ (1560 x 720 pixels) e o painel LCD. O outro modelo possui 6,2 polegadas.

Na traseira não há muitas mudanças pois o conjunto fotográfico e o leitor de impressão digital continuam no mesmo lugar.

Câmera

O Galaxy A10S vinha com duas câmeras divididas em um sensorprincipal de 13MP e um sensor 3D de 2 MP. Já o Galaxy A11 vem com uma câmera adicional ultra wide de 5 MP, o que confere ao novo smartphone um conjunto triplo.

Galaxy A10S está equipado com câmera dupla — Foto: Divulgação/Samsung

Não houve mudanças na câmera frontal. Portanto, ambos os telefones registram selfies de até 8 MP.

Desempenho e armazenamento

O lançamento possui um processador octa-core de até 1,8 GHz de velocidade. O chip é ligeiramente menos avançado que o do Galaxy A10S. O modelo anterior vem com um processador de oito núcleos com velocidade de até 2,0 GHz.

Galaxy A11 possui processador octa-core de até 1,8 GHz — Foto: Divulgação/Samsung

Apesar desta pequena diferença, os dois smartphones possuem a mesma memória RAM de 2 GB e o mesmo armazenamento de 32 GB. Em ambos os aparelhos é possível expandir a memória interna com o cartão microSD. O Galaxy A11, no entanto, conta com uma versão com 3 GB de memória RAM.

Bateria

Galaxy A10S vem com bateria de 4.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

O A11 mantém os 4.000 mAh de bateria que o A10S possuía, mas agora o usuário vai poder recarregar o smartphone mais rapidamente, graças à função recarga rápida com carregadores de 15 W.

Android e recursos adicionais

O Galaxy A10S saía de fábrica com o Android 9 (Pie), mas já pode ser atualizado para o Android 10. O Galaxy A11 já vem com o sistema mais recente do Google de fábrica.

Galaxy A11 sai de fábrica com Android 10 — Foto: Reprodução/Shane Symonds

Os dois celulares possuem reconhecimento facial e Bluetooth 4.2, mas o lançamento não vem mais com o Rádio FM, recurso que estava disponível no Galaxy A10S. Porém, agora ele vem com conexão USB-C, enquanto o antigo ainda possuía entrada micro USB.

Preço

O Galaxy A11 é o mais recente smartphone de entrada da Samsung e está disponível na loja oficial da gigante sul-coreana por R$ 1.699. Já o Galaxy A10S foi lançado no ano passado por R$ 1.099 e agora pode ser encontrado por R$ 850 na web a depender da oferta do dia.

Galaxy A10S pode ser encontrado por R$ 850 no varejo online — Foto: Divulgação/Samsung