Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 devem ser lançados em 5 de agosto

Com a COVID-19 arruinando a linha do tempo de lançamento de praticamente todas as companhias, é impossível prever quando novos gadgets deverão ser anunciados. Porém, segundo vários relatos, a Samsung deve anunciar o Galaxy Note 20 e o Galaxy Fold 2 no início de agosto.

Os últimos rumores sobre os telefones da Samsung vêm do site de notícias coreano Dong-A Ilbo e do notório vazador Ice Universe no Weibo. Ambos dizem que a Samsung fará um evento virtual no dia 5 de agosto. Ice Universe diz que a Samsung anunciará vários novos dispositivos, incluindo o Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Fold 2, uma versão 5G do Galaxy Z Flip, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e o Galaxy Watch 2.

Se as previsões se provarem verdadeiras, este seria um evento gigante que combinaria todos os anúncios tradicionais até setembro em apenas um — devido em parte ao cancelamento ou redução de tamanho de várias grandes feiras de tecnologia, como a IFA, onde a Samsung tradicionalmente lança novos produtos.

Após as vendas muito destaque do Galaxy S20, a Samsung pode estar sob pressão extra para recuperar a receita perdida, especialmente em um ano em que as vendas de celulares já caíram em geral. Embora a Samsung ainda não tenha revelado detalhes oficiais sobre o Galaxy Note 20, Ice Universe e Ross Young dizem que o Galaxy Note 20 será lançado em duas versões, com o Galaxy Note 20 básico exibindo uma tela de 6,42 polegadas (3.245 x 1.084) e o Galaxy Note 20 Ultra com uma tela de 6,87 polegadas (3.096 x 1444).

Mas o mais importante é que ambos os telefones oferecerão uma tela de 120 Hz com uma taxa de atualização variável, o que significa que, ao contrário do Galaxy S20, o Note 20 poderá ajustar dinamicamente sua taxa de atualização dependendo do conteúdo, para equilibrar melhor o desempenho e a vida útil da bateria.

Além de um módulo de câmera traseiro atualizado e uma câmera selfie pequena, baseada em renderizações de produtos criadas a partir de vazamentos de xleaks7 e Pigtou parece que não houve muita mudança no design físico do Note 20.

O Galaxy Fold 2 será o sucessor do Galaxy Fold do ano passado, e pode mostrar até que ponto a tecnologia de tela flexível chegou desde que a empresa lançou seu primeiro smartphone dobrável no final de 2019. Depois, tem o Galaxy Tab S7 e o Galaxy Watch 2, que deve servir como atualizações oportunas para o tablet e smartwatch anterior da Samsung — o Galaxy Watch original completará quase 2 anos em agosto, por isso estamos curiosos para ver quais mudanças a Samsung tem reservado para sua linha de vestíveis.

Se isso acontecer, o evento de agosto da Samsung poderá representar uma revisão quase completa de portfólio de dispositivos móveis da gigante da eletrônica — mesmo que alguns dispositivos não apareçam no palco, esperamos que seja um evento crítico para a Samsung.