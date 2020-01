Garanta seu espaço, e saía na frente da concorrência!

A equipe feminina do portal de noticias A Província do Pará, assume no próximo domingo (18) uma coluna semanal, intitulada “Empreender com Beleza”, o espaço abordará temas do universo feminino e masculino, com conteúdo pratico e de interesse geral para curiosos, amantes e profissionais do ramo da Beleza como um todo.

Neste espaço trataremos de assuntos de beleza, incluindo dicas, sugestões, consumo, estilo de vida, além de abordar temáticas voltadas ao empreendedorismo dentro da área da beleza. Contaremos com o apoio altamente profissional e emergente no ramo, Carol Santiago certificada internacionalmente pela maior Academia de Micropigmentação do mundo a Phibrow . Carol nos presenteará com sua experiencia, abordando vários temas a cada final de semana.

“Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. As oportunidades não surgem, você as cria”. Afirma Carol Santiago

A primeira matéria estreia no próximo domingo, fique ligado e não perca as novidades que estão a caminho.