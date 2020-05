Garçom-robô e “máscara Pac-Man”: como serão os restaurantes pós-covid-19

A pandemia do coronavírus impactou em diversos setores da economia e da sociedade. O crise levou ao fechamento de comércios e até à mudança de hábitos. Com o isolamento social pela covid-19, os restaurantes fecharam as portas em todo o mundo. Agora, após o pico da pandemia, alguns países começam a permitir a reabertura do comércio. E na era do coronavírus, o distanciamento social tornou o ato de comer fora de casa uma experiência muito diferente.

Mas após um longo período de quarentena e com receio do ressurgimento de um novo surto do coronavírus, novas medidas e protocolos precisam ser adotados para um retorno aos bares e restaurantes.

Entre as adequações indicadas pelos órgãos de saúde pública para o retorno no funcionamento, está o distanciamento de mesas, a ventilação natural, desinfecção de objetos e a preferência por produtos descartáveis. Com as recomendações, donos de estabelecimentos aumentaram a procura por guardanapos de papel para trocar os tradicionais de pano.

Para o diretor de negócios da Relevo Guardanapos, João Rufatto, mesmo em tempos de crise, há uma nova necessidade de consumo dos restaurantes. A empresa curitibana afirma que a procura pelos guardanapos de papel aumentou cerca de 400% em um mês. Do total de restaurantes que ainda usam guardanapo de tecido mapeados pela Relevo em Curitiba e São Paulo, 30% já procuraram a empresa em busca de novas opções.

De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), se a atual situação se mantiver pelos próximos 30 dias, cerca de 20% dos empresários do setor terão que demitir todos os funcionários. Segundo o levantamento, 64% das empresas tiveram queda de mais da metade do faturamento.

Saídas criativas

Diante de um cenário tão adverso, os donos de bares e restaurantes precisam se reinventar para sobreviver ao pós-crise. Durante a quarentena e o isolamento social, os estabelecimentos permanecem fechados. Mas em alguns lugares, onde já é feita a reabertura gradual, ainda é preciso adotar cuidados e restrições para evitar a covid-19.

De acordo com a Abrasel, 55% dos restaurantes estão trabalhando só com delivery. E além das medidas de distanciamento, os negócios também tiveram que usar a criatividade para abrir após a pandemia.

Confira as soluções mais inusitadas abaixo:

1 – Em Roma, garçons não oferecem mais os cardápios, mas apresentam um código escaneável. Os clientes apontam seus smartphones e um menu se abre na tela com as especialidades do dia.

2 – Quem mora na mesma casa pode comer em torno de uma mesa à luz de velas dentro de uma cabine de vidro às margens de um canal em Amsterdã, um conceito que está sendo testado pelo restaurante ETEN.

(Benoit Tessier/Reuters)

3 – Se isso não funcionar, os clientes podem tentar comer dentro de um abajur transparente criado pelo designer francês Christophe Gernigon para proprietários de restaurantes que queiram proteger seus frequentadores da covid-19.

(Eva Plevier/Reuters)

4 – A máscara “Pac-man” é uma invenção israelense. Apertando uma alavanca, assim como um ciclista opera um freio de bicicleta, uma fenda é aberta na parte frontal da máscara para que a comida possa passar. Mais ou menos como faria o personagem do videogame.

(Amir Cohen/Reuters)

5 – Na Coreia do Sul, garçom é um robô. O sistema, que usa um braço robótico para fazer café e um robô para servir, pode fazer 60 tipos de café e serve as bebidas para os clientes em seus assentos. Também pode se comunicar e transmitir dados para outros dispositivos e tem autonomia para calcular as melhores rotas entre as mesas.

(Kim Hong-Ji/Reuters)

6 – Sem boca, sem nariz e sem mãos, o risco de contágio é nulo. O garçom do Gitana Loca, em Sevilha, é perfeito para servir cervejas durante a pandemia. O robô consiste em um longo braço articulado de cor branca com uma pinça na ponta, ao estilo Capitão Gancho.

(Foto/AFP)

7 – Na Tailândia, alguns restaurantes estão montando barreiras plásticas para manter uma distância segura entre os clientes. As paredes de plásticos formam algo parecido com um labirinto no local.

(Athit Perawongmetha/Reuters)

8 – Na Suécia, um casal abriu um restaurante com uma única mesa, onde não há garçons e a comida é levada em uma cesta da janela do restaurante até o cliente por meio de um sistema de polias.

(Linda Karlsson/Reuters)

9 – Em outro restaurante, desta vez na Ásia, as pessoas comem entre placas colocadas nas mesas para manter uma barreira física entre os clientes e evitar a propagação do vírus.

(Foto/Getty Images)

Por Beatriz Correia