Gasto dos brasileiros no exterior é o menor para fevereiro desde 2004

Os gastos dos brasileiros no exterior fecharam fevereiro em US$ 239,8 milhões, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (26), pelo BC (Banco Central).

O resultado, o menor para o mês desde 2004, quando as despesas somaram US$ 180,9 milhões, corresponde a uma queda de 72,78% na comparação com o mesmo período do ano passado (US$ 881 milhões).

O dado surge novamente em meio ás restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Atualmente, apenas oito países do mundo têm restrições leves para a entrada de brasileiros em seus territórios.

Como as receitas com viagens foi de US$ 211,4 milhões no mês passado, o mês terminou com saldo negativo de US$ 28,3 milhões, número 93% inferior aos US$ 403 milhões apurados em fevereiro de 2020. No acumulado do primeiro bimestre de 2021, as despesas no exterior somam US$ 547,6 milhões e apresentam déficit de US$ 67,6 milhões.