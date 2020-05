General Electric vende sua maior criação: a lâmpada elétrica

A General Electric anunciou, na última quinta-feira (29), a venda da sua unidade de iluminação, a GE Lighting, para a Savant Systems, responsável pela produção da lâmpada elétrica. A decisão da empresa fundada por Thomas Edson há mais de 100 anos tem o objetivo de focar o negócio na venda de infraestruturas de tecnologia.

A operação foi proposta pela primeira vez em 2017, pelo então CEO Jeff Immelt. Era o início de um processo de desinvestimento da empresa. De acordo com o The Wall Street Journal, o valor da transação será de cerca de US$ 250 milhões.

Em 2019, a empresa já havia vendido sua divisão de iluminação comercial ao fundo de private equity America Industrial Partners. Três ano antes, foi realizada a venda da GE Applicances, a unidade fabricante de eletrodomésticos, para a chinesa Haier.

Agora a GE continua com os negócios de infraestrutura — direcionados para os setores de energia aviação e saúde — e com a GE Capital, sua divisão de serviços financeiros.