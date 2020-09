Geninho pede “calma e análise mais profunda” após goleada sofrida pelo Avaí na Ressacada

Um resultado horroroso. Essa foi a definição de Geninho sobre a partida entre Avaí e Sampaio Corrêa na manhã deste domingo. A equipe azurra recebeu o time maranhense na Ressacada e foi goleada por 5 a 2 na 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro (confira no vídeo os melhores momentos).

O comandante do Leão da Ilha falou sobre o jogo em entrevista coletiva e pediu uma análise profunda de todos os envolvidos.

– É um grupo que vinha evoluindo e produzindo dentro de alguns setores, estava marcando melhor e encaixando, mas hoje tivemos muitos erros em todos os setores. Agora é hora de ter calma, falar pouco e analisar bastante para que não erre. É hora de uma análise mais profunda em relação àquilo que temos que fazer.

– O resultado foi horroroso, não tem o que contestar. A equipe praticamente não jogou nada. Assim que tomou o primeiro gol, o time se abalou e não conseguiu mais jogar. No fim, tentamos uma pressão, onde ficamos vulneráveis e abertos para buscar o resultado. Isso facilita para o adversário. Fizemos uma pressão, mas criamos poucas chances. O time do Sampaio marcou bem a bola aérea. Nós criamos pouco e erramos muito. A sequência de muitos erros nos levou a esse resultado. Um jogo ruim e um resultado pior ainda – completou.

O comandante do Leão falou ainda sobre o sentimento de indignação do time pelos últimos resultados e a cobrança interna para que o Avaí possa reagir e se aproximar do G-4. No momento, a equipe ocupa o 12ª lugar.

– Todo mundo está muito incomodado com a situação. A gente não faz cobranças externas, e nem deve fazer, mas existe cobrança interna que faz com que os atletas tenham essa responsabilidade. Até de maneira individual é uma cobrança pessoal do jogador. É um time que vem sendo cobrado desde o começo do ano. Hoje, o clima depois do jogo é um clima de velório. Derrota é muito difícil de assimilar, e uma derrota nessa condição é pior ainda. É hora de ter um pouco de calma, esperar um pouco para depois poder conversar – finalizou.

O próximo compromisso do Avaí na Segundona será contra o Cruzeiro. A partida está marcada para 25 de setembro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.