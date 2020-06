George Floyd morreu por asfixia, mostra autópsia pedida pela família

Ex-segurança negro morreu após ter o pescoço prensado pelo joelho de um policial. Morte gerou protestos que se espalharam pelos EUA e outras cidades no mundo.

Autópsia independente pedida pela família de George Floyd mostrou que o ex-segurança morreu por asfixia após ter o pescoço prensado pelo joelho de um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, informou a agência Associated Press nesta segunda-feira (1º).

Segundo advogados da família Floyd, o exame apontou que a compressão do joelho policial sobre o pescoço cortou o fluxo de sangue para o cérebro do ex-segurança. Além disso, o peso sobre as costas da vítima dificultou sua respiração.

Imagens gravadas da ação policial mostraram Floyd, já algemado, dizendo que não conseguia respirar. A frase “I can’t breath” (“Eu não consigo respirar”) tornou-se um dos símbolos das manifestações que se espalharam pelos EUA e pelo mundo.

Local onde George Floyd foi assassinado vira memorial

Segundo a acusação contra o policial Derek Chauvin, acusado pelo homicídio de Floyd, ele manteve seu joelho sobre o pescoço do ex-segurança durante os 8 minutos e 46 segundos, sendo que nos últimos 2 minutos e 53 segundos o homem já estava inconsciente. Chauvin está preso desde sexta-feira.

Ainda de acordo com a acusação contra o policial, Floyd sofria de doença arterial coronariana e doença cardíaca hipertensiva.

Manifestantes protestam na Alemanha contra morte de George Floyd — Foto: Peter Endig/dpa via AP

O resultado diverge da autopsia oficial, que, pelo resultado preliminar, não encontrou vestígios de estrangulamento. Esse primeiro exame investiga se Floyd tinha substâncias tóxicas no corpo que poderiam contribuir para a morte, mas o resultado não ficou pronto.

Em outra divergência, a autópsia pedida pela família indica que Floyd morreu asfixiado no local onde houve a abordagem policial. Já o exame oficial diz que o ex-segurança morreu no hospital.

Os resultados da autópsia independente foram divulgados no mesmo dia em que o irmão de George Floyd liderou um ato em homenagem ao ex-segurança no mesmo local onde ocorreu a morte há uma semana, em Minneapolis.

Na manifestação, Terence Floyd pediu continuidade dos protestos — mas que ocorressem de maneira pacífica, em homenagem a George. Ele também estimulou os manifestantes a participarem ativamente da política e votarem nas eleições.