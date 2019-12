Giovanna Ewbank anuncia gravidez: “A família cresceu!”

Na última terça-feira (17), a atriz Giovanna Ewbank usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia. Ela revelou aos seguidores que está grávida.

No post, ela mostrou uma foto de sua barriga com as mãos do marido, Bruno Gagliasso, e os filhos, Titi e Bless.

– Ops. A família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo – escreveu.

A atriz revelou ainda mais detalhes sobre a gravidez e expressou a alegria que tem sentido.

– Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade – declarou.

Bruno também publicou a foto compartilhada pela esposa e celebrou a chegada de mais uma criança.

– Vou ser papai de novo – disse.

Os dois já eram pais de Titi, de 6 anos, e Bless, que completou 5 anos na última segunda-feira. As duas crianças foram adotadas no Malawi, país da África. Titi está com o casal desde 2016 e Bless foi se juntou à família em julho.