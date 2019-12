Giovanna Ewbank encanta ao abrir álbum de fotos da festa de aniversário do filho, Bless

Trazendo a temática de super-heróis, Giovanna Ewbank compartilha novas fotos do aniversário de Bless

Giovanna Ewbank encantou os seguidores ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário do filho, Bless, fruto do casamento com o ator Bruno Gagliasso.

A apresentadora revelou, em detalhes, a decoração na hora dos parabéns e um pouco da celebração. O aniversário foi comemorado na última segunda-feira, 22, na casa dos atores, no Rio de Janeiro.

A temática da comemoração foi super-heróis, com direito a Power Ranges, Homem-Aranha e Pantera-Negra, o primeiro herói de ascendência africana da gigante dos estúdios Marvel, no qual ganhou seu filme solo em 2018, e de grande importância para Bless, que nasceu no Malaui.

“Antes de começar a postar as férias, eu quero muito agradecer a minha amiga amada Roberta Niemeyer primeiro por estar sempre conosco todos os anos nas nossas comemorações e festas impecáveis, e depois agradecer por ter trazido o Goiabeira Coisa e Tal até a minha casa pra comemorar o aniversário do meu filho Bless, com todos os super heróis presentes!”, disse ela na legenda ao compartilhar os cliques.

Além disso, a madrinha do pequeno, Fernanda Paes Leme, esteve na festa fantasiada de Power Ranger Rosa. No dia, ela chegou a publicar uma foto ao lado do afilhado e do produtor Leo Fuchs, padrinho da criança. “Power Dindos prontos para qualquer festa”, escreveu a atriz na legenda.

Há poucos dias, Giovanna Ewbank pegou todos de surpresa ao anunciar que está em seu terceiro mês de gestação. Com uma foto encantadora, ela fez questão de compartilhar esse momento tão especial com seus fãs.