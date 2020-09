Glenda Kozlowski pode ser a nova contratada da Band

Após contratar Mariana Godoy, Zeca Camargo e Edu Guedes, a Band está perto de reforçar a equipe com mais um nome: Glenda Kozlowski. Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, a contratação da apresentadora já está certa e será oficializada na sexta (11).

Oficialmente, a Band não confirma, mas a reportagem apurou que a emissora está, sim, em negociação com Glenda. A ideia é que ela apresente o Show do Esporte, que fez muito sucesso no canal, e voltara à programação nas tardes de domingo.

Depois de trabalhar por 27 anos na Globo como repórter e apresentadora de programas esportivos, Glenda Kozlowski deixou a emissora no fim do ano passado. Pouco tempo depois, ela assinou com o SBT.

Na emissora de Silvio Santos, ela ia apresentar o reality show Uma Vida, Um Sonho, mas em julho, Glenda anunciou que não fazia mais parte do projeto.

– Gostaria de dividir com voces uma decisao importante. Estou me afastando do Reality de futebol Uma Vida, Um Sonho. Ao SBT, faco questão de agradecer o carinho e respeito que sempre teve comigo desde o inicio. A LCA, empresa responsável pelo reality, desejo muito sucesso na realização do programa – disse, na ocasião.