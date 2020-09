Globo compra direitos de transmissão do Campeonato Italiano para a TV fechada

Emissora irá transmitir jogos através dos canais SporTV a partir de segunda-feira

O Grupo Globo anunciou uma grande novidade na noite desta sexta-feira. A emissora adquiriu os direitos televisivos para transmitir o Campeonato Italiano na TV fechada. O anúncio foi feito em comunicado à imprensa.

A emissora assinou contrato de um ano para transmitir apenas a temporada 2020/21 do Campeonato Italiano e irá transmitir uma partida por rodada. A competição estava sem transmissão no Brasil desde meados de fevereiro, quando o DAZN não chegou a um acordo de renovação e o contrato chegou ao fim.

A estreia da competição no SporTV será feita na próxima segunda-feira, com a exibição do jogo entre Milan e Bologna, às 15:45h. Na TV aberta, o campeonato segue sendo transmitida pela Band, que também exibirá partidas no BandSports.