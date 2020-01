Globo demitiu Gagliasso por mau comportamento

Após ter participado, na noite da última quinta-feira (30), de um show de Anitta, no Rio de Janeiro, Lexa acabou surpreendendo a amiga famosa, no momento em que as duas deixavam o local onde aconteceu a apresentação, no mesmo ônibus.

Tudo porque a dona do hit Sapequinha decidiu dar uma mordida na perna de Anitta, que, aliás, usou o Instagram, para contar tudo que tinha acontecido, em tal ocasião, aos fãs.

“Eu queria dizer que a Lexa, do nada, resolveu dar uma mordida na minha perna”, chegou a contar a dona do hit Vai Malandra, na frente das câmeras.

“Amiga, eu já te pedi desculpa. Mil desculpas”, afirmou Lexa, enquanto também abraçava Anitta, que continuou a falar do assunto.

“Não, eu já te desculpei pela mordida na minha perna, que ficou instantaneamente roxa. (…) Você rasgou a minha meia da Dior carérrima, que eu já tinha feito mil shows e nunca tinha rasgado. Minha princesa você deu uma mordida e rasgou minha meia, que linda”, declarou a famosa cantora.

“Está perdoada, meu amor, mas a minha meia a gente vai ficar tristinha um pouquinho, tá bom?”, complementou a artista.

Por meio da página oficial que também possui, no Instagram, Lexa ainda compartilhou uma das fotos que já tirou, com Anitta, para continuar o “pedido de desculpas”.