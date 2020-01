Globo diz que negocia fim de contrato com Regina Duarte

Desde o começo do ano passado a Globo decidiu fazer uma reestruturação em seu elenco e manteve contrato apenas com artistas destaque na casa na atualidade e mesmo grandes nomes da TV, que estavam na ‘geladeira’, acabaram perdendo seus espaços e ficando sem vínculos com emissora.

No entanto, 2020 começou tenso na emissora, já que a Globo que decidiu fazer uma nova ‘limpa’ e não renovou os contratos de outros importantes nomes de seu casting.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, alguns artistas estão apreensivos pelo fato de a alta cúpula do canal, que sempre teve Bruna Marquezine como queridinha, não ter feito muita questão da renovação do contrato da atriz.

Bruna chegou a receber uma proposta de renovação mas não aceitou por questões financeira. Malvino Salvador, Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari também deixaram de ter vínculo fixo com a casa conforme adiantou o colunista Alessandro Lo Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’, da Rede TV!.

Agora, alguns autores e diretores também serão chamados para terem revisão dos contratos e redução em seus salários. A situação está deixando o clima tenso nos bastidores.