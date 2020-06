Globo não renova contrato com Vera Fischer após 43 anos: ‘Portas abertas’

Vera Fischer não teve seu contrato renovado com a Globo. A atriz estreou na emissora na novela “Espelho Mágico”, em 1977 e foi protagonista de novelas e séries de sucesso.

Uma das protagonitas de Vera de sucesso foi Helena, de “Laços de Família”, que teve seu amor por Edu (Reynaldo Gianecchini) disputado pela filha Camila (Carolina Dieckmann)

O mais recente papel de Vera foi em “Espelho da Vida” (2018), ela interpretou a ex-atriz Carmo, uma mulher de temperamento forte, que acreditava que não ganhava papéis relevantes por conta da idade.

Leia abaixo a nota da Globo:

“Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas.