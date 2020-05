Globo não teria interesse em renovar com Fernanda Gentil

A jornalista Fernanda Gentil anunciou nesta quinta-feira (28), que vai assumir o comando do programa É de Casa, aos sábados, na Globo. Entretanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a emissora não tem interesse em continuar com a apresentadora em seu quadro de funcionários.

– Quero muito dividir com vocês em primeira mão uma novidade que é verdade, vai rolar, e tem até data pra começar: Sábado no É de Casa! – afirmou Gentil.

Segundo a colunista, Gentil não deve ter seu contrato renovado para o segundo semestre de 2020. Antes de ir para o É de Casa, Fernanda apresentava o Se Joga, que não rendeu boa audiência na Globo.

Por: Mayara Macedo