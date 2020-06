Globo planeja volta das novelas com uma nova linha de trabalho

A volta das gravações de novelas da TV Globo já está programada. Paralisados desde o fim de março, por causa da pandemia do coronavírus, os folhetins vão ter que se adaptar a uma nova linha de trabalho em seu retorno.

Ricco conta que Jorge Nóbrega, vice-presidente da Globo, fez uma videoconferência com todos os funcionários, situando a empresa no momento atual e falando dos planos daqui em diante. “A Globo pretende voltar primeiro com ‘Amor de Mãe’, em julho. Começa a produção na primeira quinzena, gravações na segunda quinzena para voltar com capítulos inéditos em setembro”, antecipa ele. (disponível no vídeo acima a partir de 36:27)

A Globo está dando esse tempo para se acostumar a uma nova linha de trabalho, que ela não conhece e vai colocar em prática agora.

Flávio Ricco

A volta das gravações, no entanto, não significa que as coisas serão como antes. Alguns cuidados serão observados nessa retomada, como menos externas e mais cenas rodadas dentro de estúdios e da cidade cenográfica.

“Trocas de roupas serão diminuídas. Haverá maior cuidado com maquiagem. A gravação vai obedecer roteiros mais estabelecidos com os núcleos em horários e dias diferentes. Vai dar um trabalho maior para o autor, para estabelecer as gravações e depois juntar tudo na edição para colocar no ar”, observa Ricco, acrescentando que em algumas tramas o tema coronavírus será incluído.

Stycer cita uma entrevista do site Notícias da TV com o diretor financeiro da Globo, Manuel Belmar da Costa, falando sobre cortes de custos, incluindo demissões. “Imagino que vai ser um mês com notícias ruins de desligamentos, encerramentos de contratos, e ao mesmo tempo com essa ambição de retomada de produção.”

Ricco acredita que este é um passo da unificação do Grupo Globo. “A Bandeirantes também está sofrendo processo de unificação com as TVs e rádios, e vai sofrer um enxugamento natural a partir desses próximos meses. É ruim, porque muitas pessoas podem perder o emprego, mas é uma outra realidade que está por aí.”

A volta das atividades na Globo terá poucas pessoas envolvidas ao mesmo tempo. “Serão poucas pessoas nos sets de gravação, vão ter muito cuidado com esse contato em um primeiro momento. A gente está observando que a volta à vida, nos países mais avançados neste assunto do que nós, ainda causa novos casos. Então é importante ter um cuidado e a Globo está muito preocupada com isso.”