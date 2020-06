Globo proíbe filhos de usarem personagens de Chico Anysio

Com mais de 60 anos de carreira, o legado do humorista Chico Anysio, com mais de 200 personagens, se tornou uma dor de cabeça para sua família. Durante uma entrevista, o humorista Nizo Neto revelou que o pai assinou um contrato passando todos os direitos de seus personagens para a Rede Globo.

Dessa forma, caso Nizo, que tem vários projetos em homenagem ao pai, queria usar um desses personagens, ele terá que pedir autorização da emissora. Conhecido por seu papel como Ptolomeu, na Escolinha do Professor Raimundo, o ator criticou a TV por ter deixado seu pai de lado.

– Ele assinou um contrato que tinha uma cláusula dizendo que os personagens pertenciam à Globo. Ele foi daqueles que topou, vestiu a camisa e esteve no topo e foi muito importante pra história da Globo. Mas com a mudança de gestão, de quando o Boni saiu, essa época foi terrível. Ele tinha carta branca pra fazer tudo que queria com o Boni e aí depois mudou tudo. Como pode um cara como ele ficar na geladeira e ter feito o que fez?

Chico Anysio morreu no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos. Velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, ele foi cremado e suas cinzas foram jogadas em sua cidade natal, Maranguape, no Ceará, e no estúdio da Globo, no Rio de Janeiro.

Por: Rafael Ramos